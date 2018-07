Drei-Seen-Ausflug

Der romantischeliegt umgeben von Bergwäldern auf 1084m Höhe mitten im Mangfallgebirge. Mit 28,3 Hektar Fläche ist er einer der größten Bergseen Bayerns. Die Seetiefe beträgt maximal 16,3 Meter. Dieses idyllische Fleckchen Erde inmitten der Berggipfel verlockt geradezu zu einem beschaulichen Spaziergang rund um den See. Dank eines gepflegten Rundweges ist er auch für Familien mit Kinderwägen geeignet. Es gibt einiges zu sehen, Schachtelhalmwiesen, zwischen denen Blesshühner nach Nahrung suchen Seerosenfelder, Entenfamilien, die beschaulich ihre Kreise ziehen und glückliche Kühe, die sich am grünen Gras laben.Zudem ist derim Sommer Ausgangspunkt zahlreicher Wanderungen und Bergtouren jeden Schwierigkeitsgrades.5 km nördlich vom Spitzingsee gelangen wir zum. Er liegt in einer Höhe von 777 m. ü. NN und hat eine Fläche von 2,22 km². Der See hat eine mittlere Tiefe von 23,9 Metern und eine maximale von 40,5 Metern. Der 7,7 km lange Rundwanderweg um denhat zu jeder Jahreszeit seinen Reiz. Nachdem man ein kleines Wäldchen, in dem einen herrliche Stille empfängt, durchquert hat, geht es weiter an einem Campingplatz vorbei, immer am See entlang. Alle paar Meter laden Holzbänke den Wanderer zum Verweilen ein. Für Kinder, denen ja eher der Sinn nach Beschäftigung steht, gibt es einen Erlebnispfad rund um das Thema „Wald“.Vom Südufer aus hat man schließlich einen wunderbaren Blick auf die Insel Wörth im. Der Weg führt dann am Ostufer zurück – dazwischen können sich die Kinder am Waldspielplatz noch mal richtig austoben. Nach der Wanderung kann man den Ausflug in einem der vielen Gasthäuser oder Cafés angenehm ausklingen lassen.Den Abschluss unserer Drei-Seen-Tour bildete derDerliegt rund 50 km südlich von München, er zählt zu den saubersten Seen Bayerns, da bereits in den 1960er Jahren eine durchgängige Ringkanalisation um den See geschaffen wurde. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel und wird im Sommer von sonnenhungrigen Touristen sehr geschätzt. Hauptsehenswürdigkeit ist das ehemalige Kloster Tegernsee, das im 8. Jahrhundert gegründet wurde. Nach der Säkularisation wurde das Kloster als königliches Schloss genutzt. Es ist nach wie vor in Besitz der Wittelsbacher und beherbergt heute neben dem Gymnasium ua.eine bekannte Brauerei und Gaststätten.Der Seerundweg ist über 20 km lang und eignet sich für Radtouren und Spaziergänge. Wer es gemütlicher liebt, kann den See auch von einer anderen Perspektive betrachten – vom Wasser aus. Von dort präsentiert sich der See von seiner schönsten Seite, man hat einen einzigartigen Blick auf die eindrucksvolle Landschaft.