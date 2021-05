Buchplauderei über meine im Monat Mai gelesenen Bücher

Eine unglaubliche Geschichte, die uns ins Reich der Phantasie entführt, erzähltin seinem BuchDas Buch wurde erstmals 1932 veröffentlicht, ist aber immer noch spannend und kurzweilig zu lesen.spielt in der Südsee, in einer verkehrten Welt, in der Konrad und sein Onkel fantastische und chaotische Abenteuer erleben.Viele Themen, diein seinem Buch beschreibt sind aus damaliger Sicht mehr als visionär, heute sind sie allerdings verblüffend aktuell.Der Autor beschreibt zum Beispiel Autos, die ohne Fahrer über eine Radiozentrale ferngelenkt werden und Telefone, die in der Tasche mitgeführt werden, ebenso sich bewegende Bürgersteige - Dinge, die für uns heute selbstverständlich sind.erzählt mit sehr viel Humor und versteht es, seine Leser zu unterhalten.Dennoch ist zwischen seinen Zeilen ab und zu Gesellschaftskritik zu spüren, die auch in der heutigen Zeit nachvollziehbar ist.Im Rahmen einer Leserunde meines Buchforums WatchaReadin nahm ich das Buchzur Hand.Die Vater-und-Sohn-Bildergeschichten sind die bekanntesten Werke vonder die Geschichten unter dem Pseudonymverfasste. Er hat mit seinen Zeichnungen vom Vater mit seinem Sohn Comicgeschichte geschrieben.Die Geschichten handeln von einem Vater und seinem kleinen frechen Sohn, die mit den alltäglichen Problemen kämpfen und dabei auch allerlei Abenteuer erleben.Ein Lesevergnügen für Jung und Alt!Wer die Erfolgsserie "Mord mit Aussicht" mochte, wird auch angroßen Spaß haben, so steht es auf dem Cover des Buches zu lesen. Serie und Buch stammen aus der Feder von DrehbuchautorinDie Geschichte von Bärbel ist skurril, frisch, voller Esprit, originell und manchmal ein bisschen böse.Die 54-jährige Bärbel Böttcher ist eine arbeitslose Tierpräparatorin, die mit ihrer Hündin Frieda sehr zurückgezogen lebt und damit durchaus zufrieden ist. Als sie beim Gassigehen eine Leiche findet, wird ihr Leben jedoch gehörig durcheinander gewirbelt.Der Roman punktet mit bissigem schwarzen Humor, schrägen Protagonisten und interessanten Wortschöpfungen.Kurzweiliger Lesespaß mit einem Schuss Spannung ist garantiert!Allzeit kurzweiligen Lesespaß wünscht Euch Sabine