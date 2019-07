Buchplauderei über meine im Monat Juni 2019 gelesenen Bücher

Das Thema Meer ist der thematische Einstieg in meine diesmonatige Buchplauderei., so lautet der Titel des neuesten Buches vonAuf einer Reise durch die USA begegnet er Kapitän Mike, der ihm von den Manatis, den Rundschwanzseekühen, erzählt. Diese geheimnisvollen Tiere sind sehr menschenfreundlich und als Vegetarier vollkommen harmlos. Dennoch werden sie von den Menschen bedroht. Mike ermöglichtes dem Tierfreund Bambaren, mit den Manatis zu schwimmen und die Welt durch die Augen der schwebenden Riesen zu sehenhat eine berührende Art seine Erlebnisse und Träume in Worte zu fassen und mit einfachen aber bedeutsamen Worten auf die aktuelle Situation unserer Natur hinzuweisen.Auch wir haben dieses Jahr die Stimme des Meeres vernommen und unseren Urlaub auf der Sonneninsel Fehmarn verbracht. Was lag näher, als sich schon vorher über die Insel zu informieren.In dem schönen Bildbandwerden Plätze, romantische Ecken und Ereignisse vorgestellt, die man als Urlauber vielleicht gar nicht kennt.Die Artikel sind interessant geschrieben und mit schönen Fotos untermalt!Ein charmantes Sammelsurium hat der Autorin seiner erweiterten Neuausgabezusammengestellt.Alphabetisch geordnet und mit vielen historischen Fotos untermalt erzählt der Autorunterhaltsam unter anderem über die Altdeutsche Bierstube, Butterfahrten, Grog-Kollegium, Hotels, Konservenfabrik, Strandkörbe und Tourismus.Selbst alte Fehmaraner, Urlauber sowieso, können aus diesem Buch noch Neues erfahren und Heimatgeschichte in einem neuen Licht erleben.Bücher sind Schiffe, welche die weiten Meere der Zeit durcheilenKehren wir vom Meer zurück zu den Büchern.Das liebvoll und detailreich gestaltete Büchlein mit diesem Titel vonentführt den Leser/Betrachter in eine zauberhafte Welt aus Papier.Schon allein das Anschauen der Bilder bereitet Freude und lässt den Betrachter immer neue Details entdecken und unzählige Geschichten entstehen.Die Geschichte selbst ist in einem leichten Stil erzählt und steckt doch voller Weisheit.Ich wünsche Euch allen eine erholsame Urlaubszeit, ob am Meer oder beim Schmökern in Büchern, die Euch in andere Welten entführen!Sabine