Buchplauderei über meine im Monat Juni 2018 gelesenen Bücher

Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe kann man gut auf den Bildband "Einfach unglaublich" anwenden.Der Bildbandzeigt grandiose Naturfotografien von über 50 preisgekrönten Fotografen aus mehr als 20 Ländern. Die Fotografien zeugen von der unendlichen Geduld und der großen Liebe der Fotografen zur Natur. Die außergewöhnlichen Aufnahmen werden ergänzt durch kurze Texte, die das gezeigte Verhalten der Tiere unterhaltsam und informativ beschreiben. Nach jedem Kommentar findet man zudem auch noch fototechnische Details.Das Natural History Museum in London vergibt seit 50 Jahren den Award "Wildlife Fotografien des Jahres", die wichtigste Auszeichnung im Bereich Natur- und Tierfotografie.Der Bildband verdient eine Leseempfehlung für alle Natur- und Tierfreunde!Lesenswert ist auch der zehnte Band des Autorenduo, der diesmal den Titelträgt. In diesem Jubiläumsband wird auch endlich das Geheimnis um Kluftingers Vornamen gelüftet, - auf dramatische Weise. Die Familie besucht zu Allerheiligen traditionell den Friedhof und findet ein frisches Grab, auf dessen Holzkreuz Kluftingers Name steht. Ein makabrer Scherz, wie Kluftinger anfangs glaubt, aber so ganz lässt ihm das keine Ruhe, vor allem als noch ein Nachruf und Sterbebildchen auftauchen. Kluftinger stellt Nachforschungen an, die Spuren führen weit zurück in seine Vergangenheit.Dieser Jubiläumsband ist der persönlichste Band der Reihe. Für Kluftiger-Fans ist es schön, mehr über Klufti zu erfahren, für Neulinge ist dies ein perfekter Einstieg.ist mittlerweile der neunte Band vonum den smarten Dorfpolizisten Franz Eberhofer. Es wird skandalös im Provinznest Niederkaltenkirchen. Eine nackte Tote entpuppt sich als Stripperin im Internet, zudem ist sie die Mieterin vom Simmerl. Eberhofer steckt in der Zwickmühle, als er feststellt, dass einige seiner Freunde als Verdächtige in Frage kommen. Dann wird eine weitere Tote gefunden, geht in Niederkaltenkirchen ein Serienmörder um?Eberhofer muss seriöse Polizeiarbeit leisten, um den Täter zu ermitteln und kann das nicht, wie sonst so oft, nur nebenbei erledigen.Neben der vielen Arbeit hat er aber auch noch private Sorgen…gelingt es wieder, ihre Leser mit dem bayerischen Charme ihrer Protagonisten gut zu unterhalten.Den Abschluss meines Lesemonats bildete das erste Sachbuch des Bestseller-Autors„Das Leben ist eine Reise voller Überraschungen, man muss nur den Mut haben, den ersten Schritt zu tun, sich seine Träume zu erfüllen“. Das will uns der Autor mit diesem Buch vor Augen führen.lädt die Leser auf eine inspirierende Reise ein und begibt sich mit ihnen auf den Weg der Träume und Sehnsüchte.Dass auch Ihr den Weg der Träume und Sehnsüchte findet, wünscht EuchSabine