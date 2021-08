Buchplauderei über meine im Monat Juli 2021 gelesenen Bücher

Der Verhaltensforscher Oliver Jobes schrieb: „Hunde sind wie Bücher, man muss nur in ihnen lesen können, dann kann man viel lernen.Und der amerikanische Schauspieler Groucho Marx stellte fest: „Außer Hunden sind Bücher die besten Freunde des Menschen.“Beiden muss ich zustimmen!!!Hunde erkunden ihre Umwelt zu einem Großteil mit der Nase.Unsere Vierbeiner besitzen ein Riechorgan mit einer Top-Ausstattung, das unserem menschlichen weit überlegen ist.Sie haben nämlich eine viel größere Riechschleimhaut, ein Vielfaches mehr an Riechsinneszellen und eine genetisch bessere Ausstattung für die Wahrnehmung von Düften.Der Mensch kann rund 10000 unterschiedliche Düfte auseinanderhalten und im Gedächtnis speichern, beim Hund sind es vermutlich über 1 Million.Die sprichwörtliche Zeitung des Hundes steht am Laternenpfahl geschrieben. Die beliebten Pinkelstellen ähneln einem Schwarzen Brett. Sie geben Auskünfte darüber, wer da war und wie oft und wie es um das soziale Selbstbewußtsein und die Laune steht.Diese interessanten Tatsachen kann man in dem Buch „Einfach schnüffeln!“ von Christina Sondermann nachlesen.Hunde benötigen nicht nur genügend Auslauf, sondern müssen auch mental gefordert werden.Das Buch “Denksport für Hunde” von Sina Eschenweber macht Schluss mit Langeweile und bietet mit seiner abwechslungsreichen Palette an Intelligenzspielen für den Vierbeiner jede Menge kreative Spielideen, die geistige und körperliche Fitness garantieren.Das liebevoll gestaltete Buch „Hunde – Treue Begleiter“ ist ein schönes Geschenk für alle Hundefreunde. Auch ich habe es geschenkt bekommen. Neben tollen Fotos zum Staunen und Schmunzeln erwartet den Leser eine Menge Wissenswertes über Erziehung und Pflege, sowie passende Zitate über den treuen Begleiter.Um noch ein wenig Sommerfeeling zu bekommen, nahm ich neben meiner Hundelektüre das Buch „Das Meer in deinem Namen“ von Patricia Koelle zur Hand!Ein Buch wie warmer Sand am Meer. Wie das Rauschen der Wellen im Ohr. Wie Sonne auf unserer Haut. Dieser Klappentext und das träumerische Cover halten was sie versprechen.Mit ihrem Roman hat die Autorin einen wunderschönen und einfühlsamen Roman geschrieben, der der Auftakt zu einer Ostsee-Trilogie ist.Patricia Koelle hat einen sehr poetischen Schreibstil und lässt den Leser in eine wunderbare Stimmung eintauchen. Mit viel Charme und Liebe hat sie auch ihren Charakteren Leben eingehaucht, so dass man mit diesen mitfühlen, mitweinen und mitlachen kann.Dieses Sommerbuch, kann man jedem empfehlen kann, der das Meer und Geheimnisse liebt.Allzeit schöne Sommerlektüre wünscht Euch Sabine