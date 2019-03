Buch-Tipp zum Weltwassertag

(Lebensroman des Wasserdoktors Vinzenz Priessnitz)Die Stadt Jeseník / Freiwaldau liegt in jenem Teil des Altvatergebirges, das schlesisch ist. Dort gründete Vincenz Prießnitz in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts das erste Wasserheilbad der Welt. Der Geist von Vincenz Prießnitz ist in und um Jeseník auf Schritt und Tritt zu spüren. Fast 100 Statuen und Denkmäler erinnern an den Gründer des dortigen Kurbads.Die Jugendzeit von Prießnitz war durch harte und schwere Feld und Waldarbeit geprägt.Mit zwölf Jahren erblindete sein Vater und nun musste sich der junge Vincenz um die ganze Familie kümmern und konnte auch die Schule nicht beenden. Das ganze Leben lang hatte er daher Probleme mit dem Lesen und Schreiben und war auf die Hilfe seiner Freunde angewiesen. Mit 16 Jahren erlitt er einen nächsten Schlag.Bei der Arbeit im Wald überrollte ein Pferdewagen den jungen Mann. Ein Arzt soll damals gesagt haben, „Vincenz werde für immer gelähmt sein, falls er überhaupt überlebe.“Der Verletzte überraschte jedoch alle. Wie er später selbst erzählte, besann er sich auf seine Erfahrungen aus der Natur. Mehrmals hatte er wilde Tiere im Wald beobachtet, die ihre verletzten Beine in Quellwasser getaucht hatten und dann wieder problemlos laufen konnten. Mit Tüchern, die er in kaltes Wasser getaucht hatte, fixierte er seine gebrochenen Beine und wegen seiner gebrochenen Rippen auch die Brust. Diese Tücher wechselte er regelmäßig aus. Nach einer gewissen Zeit verheilten seine Verletzungen komplett. Die Nachbarn von Vincent Prießnitz waren erstaunt über dessen Genesung und baten ihn, seine Methode zunächst bei ihrem Vieh und später dann auch bei ihnen selbst zu probieren.Durch seine Anwendungen konnte er sowohl vielen Mensch als auch vielen Tieren helfen oder ihnen wenigstens Linderung verschaffen!Berühmt wurde seine Methode als „Prießnitz-Umschläge“.