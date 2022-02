Blumen zumValentinsTag für die Liebste

Oft wird er als Erfindung der Blumen- und Schokoladenindustrie bezeichnet – aber der Valentinstag hat seinen Ursprung in einer Zeit, als es diese Industrie längst noch nicht gab. Der Name geht auf den heiligen Valentin zurück – einen mutiger Mann, dem die Liebe heilig war, und der dadurch schließlich selbst zum Heiligen wurde.Der Überlieferung nach war Valentin ein Geistlicher, der zur Zeit der Christenverfolgung im Römischen Kaiserreich heimlich Paare traute, die nach dem damaligen Gesetz nicht heiraten durften. Soldaten zum Beispiel war es streng verboten, denn Kaiser Claudius II brauchte jeden Mann für den Krieg. Valentin kümmerte sich nicht um das Verbot – und er machte sich gleich doppelt unbeliebt beim Kaiser, denn die Trauungen wurden nach christlichem Ritual vorgenommen. Claudius soll Valentin für seinen Mut sogar geschätzt und versucht haben, ihn zum Heidentum zu bekehren. Valentin weigerte sich jedoch und versuchte seinerseits, dem Kaiser das Christentum näherzubringen. Das ging Claudius dann doch zu weit - er ließ Valentin in den Kerker werfen und verurteilte ihn zum Tod durch Enthaupten. Am 14. Februar 269 wurde das Urteil vollstreckt, und Valentin galt fortan als Märtyrer und Schutzpatron der Liebenden. 200 Jahre später im Jahr 469 erklärte Papst Gelasius den 14. Februar zu seinem Gedenktag und sprach Valentin heilig, der kurz vor seinem Tod noch eine Wunderheilung vollbracht haben soll. So weit die Legende.1:1 aus https://www.kartenmacherei.de/magazin/allgemein/sp... entnommen.