Bei kaltem Wetter schmeckt was Deftiges

Golubtsi - Russische Kohlrouladen

Golubtsi (Russisch: голубцы [galuptsý]) sind gefüllte Kohlblätter. In der russischen Küche werden Kohlrouladen mit Weißkohl gemacht und mit einer Mischung aus Hackfleisch und Reis gefüllt. Traditionell nimmt man Rind- und/oder Schweinefleisch. Mit Huhn werden die Golubtsi zart und mild. Die Beigabe von Tomaten und Karotten ist Geschmacksache. Vegetarier können das Fleisch durch Gemüse oder Pilze ersetzen.Vermutlich ist der Name "Golubtsi" vom russischen Wort "голубь" = "Taube" abgeleitet, weil die Form von Kohlrouladen an eine sitzende Taube erinnert.1 kleinerWeißkohl400 g Hackfleisch vom Rind60 g Reis1-2 rote Zwiebeln klein gehackt1 Karotte - klein gewürfelt2 Tomaten - gewürfelt3 EL Tomatenmark250 ml Gemüsebrühe, Tomatenpaste, Öl oder Butter, Salz, Pfeffer80 ml saure SahneÄußere Blätter vom Weißkohl abtrennen. In einem großem Topf Wasser aufkochen lassen, Kohl hineinlegen, vollständig mit Wasser bedeckt, und 20 Minuten dünsten lassen. Anschließend muß der Kohl gut abgeschreckt werden.Auf die Innenseite der einzelen Kohlblätter wird ein guter EL der Mischung aus Hackfleisch, Tomatenwürfeln, Zwiebeln, halbfertigem Reis und Karotten gelegt; das befüllte Kohlblatt wird wie ein Briefumschlag gefalltet, mit einem Faden fixiert und leicht angebraten.Die Rouladen in der wie oben beschriebenen Gemüsebrühe für 60 Minuten schwach köcheln lassen.Serviert werden die fertigen Kohlrouladen mit einem Klecks Creme fraiche.