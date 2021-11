Azzuros letzte Arie ist verklungen ...

Azzuro wäre Anfang Dezember 5 Jahre geworden.Am 28. Januar 2017 ist er zusammen mit Flöckchen bei uns eingezogen!Azzuro, ein Paradevogel mit herrlichblauem Gefieder war ein vortrefflicher Ariensänger, er trug also seinen Namen zu Recht.Außerdem war er unser sozialstes Vögelchen, er kümmerte sich um alle anderen Artgenossen.Als z.B. Peppino anfangs von den anderen gemobbt wurde, sorgte er dafür, dass er in den Schwarm aufgenommen wurde, als Goldie im Transportkäfig zu Tierarzt saß, flog er nochmals hin, um sich zu verabschieden , für Peppino war er immer ein guter Freund! Und für Flöckchen ein liebevoller Partner, sie hat ihn am Schluss mit vielen Krauleinheiten verwöhnt und natürlich fehlt er ihr jetzt sehr.Und auch wir vermissen ihn und seine Arien.Wölckchen, Goldie und Peppino haben unseren Azzuro sicher im Regenbogenland erwartet!