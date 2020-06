Das Lenbachmuseum Schrobenhausen

Zu sehen sind frühe Werke Franz von Lenbachs, die in Schrobenhausen und Umgebungen entstanden sind, ebenso Porträts des Künstlers und seiner Familie sowie Bildnisse der Großen und Schönen seiner Zeit. Lenbach hatte die Gabe, seine Modelle immer taktvoll ins rechte Licht zu rücken. Dieses Talent brachte ihm Aufträge von höchster Stelle und so wurde er schließlich zum offiziellen Bismarck-Maler. In unverwechselbarem Stil gab er Papst, Kaiser und Könige, elegante Damen und Herren aus Politik und Wirtschaft wieder.Gemälde und Zeichnungen von Johann Baptist Hofner, einem Jugendfreund aus Aresing, ergänzen die Dauerausstellung. Hofner war einer bedeutendsten Tiermaler- und Genremaler der Münchner Schule des 19. Jahrhunderts, seine Bilder finden sich in zahlreichen Sammlungen und Museen. In einer Medienstation erhält der Besucher zusätzliche und tiefergreifende Informationen über die Künstler und ihr Werk.Öffnungszeiten: Mai und Juni: Mo-So 10-17 UhrJuli bis April: Mi, Sa und So 14-16 UhrText und Bilder – Bildrechte: Stadt Schrobenhausen