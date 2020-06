"Bayern und das Meer": Spurensuche in der Tiefe noch bis 31. Januar 2021

Durch dynastische bzw. politische Beziehungen waren auch Deutsche – und Bayern als Kaufleute, Beamte, Handwerker, Soldaten und Seeleute an den Unternehmungen in Übersee beteiligt. Aber auch Produkte aus Bayern gelangten mit Schiffen in alle Welt und begehrte Waren aus Übersee auf demselben Wege wieder zurück nach Bayern.Die Brücke in unsere jetzige Zeit bildet die Unterwasserarchäologie, die Wracks als Zeitkapsel „öffnet“ und mit wissenschaftlichen Methoden zur Aussagen für die Geschichtswissenschaft kommt. Auch hier wieder der Bezug auf den Bayern Nikolaus Graf von Sandizell, der die archäologischen Unternehmungen organisierte und leitete.Ein weiterer Aspekt sollte ein Vergleich zwischen der Zeit der Entdeckungen / Europäischen Expansion und der heutigen Globalisierung sein, deren wichtigstes Transportmittel das Schiff ist. Auch hier sollte Bayern mit seinen Ex- und Importen kurz dargestellt werden.Öffnungszeiten: Juli bis Januar: Mi, Sa und So 14-16 UhrText und Bilder: Stadt Schrobenhausen