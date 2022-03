Kunst & Handwerk im Pfarrzentrum Schrobenhausen

Dörte Dumann stellt die feinen Laubsägearbeiten ihres Mannes vor, die sie mit viel Geschick eingerichtet hat. Gold und Silber ist das Material, mit dem Christian Schreier wahre Kunstwerke entstehen lässt. Sein Gefühl, Gold und Silber zu edlen Schmuckkreationen zu verarbeiten, ist bemerkenswert.Kriemhild Jager, Kunstmalerin, stellt Ihre farbigen und in warmen Tönen gehaltenen Arbeiten vor, bunt, frech und induviduell sind die textilen Arbeiten in Patchwork-Technik von Karin Mayr-Seitz, Taschen, Decken, Quilts. Franziska Wolfelsberger zeigt ihre floristische Fertigkeit und kunsthandwerkliche Arbeiten und bietet moldavische Eier an. Resi Kaufmann zeigt, was man aus gefärbten und bunten Eier alles machen kann. Ute Natzer ist mit Wachs & Brauchtum, Eingricht'l in alten Rahmen, romantischen Windlichtern, exklusivenGeschenkkarten, besonderer Verpackung für edle Weine dabei.Im Rahmen dieser Ausstellung geben wir der Tafel von Schrobenhausen die Möglichkeit, ihre ehrenamtliche Tätigkeit vorzustellen und wünschen uns, dass jeder Besucher ein Päckchen aus seiner Vorratskammer opfert, den meisten von uns geht es ja noch gut, da kann man doch ein bisschen teilen.