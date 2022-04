Corona: Impfpflicht ab 60 vom Tisch - hält jetzt nur noch die Ukrainekrise die Ampel zusammen?

Abstimmungsergebnis zu dem Gesetzentwurf:Ja: 296 StimmenNein: 378 StimmenEnthaltung: 9 StimmenJetzt steht noch ein gemäßigtes Stufenmodell der Union an, das aber nur greifen soll bei entsprechend bedrohlicher Pandemielage. Aber wie die Abstimmung darüber auch ausgeht, die Ampelregierung steht vor einem Scherbenhaufen ihrer selbst, in ruhigen Zeiten sicherlich Anlass, über eine weitere Zusammenarbeit nachzudenken. Aber diese ruhigen Zeiten haben wir angesichts der Russland-Ukraine-Welt-Krise nicht. So wird die Ampel nolens volens wohl noch weiter halten.