Kannst du dich noch zurück erinnern an deine Kindheit, wie du träumtest von der großen weiten Welt, die dir offen steht, wenn du erwachsen bist? Weißt du noch, was du träumtest, als du klein warst?Kannst du dich noch an deinen ersten Kuss erinnern; an dein erstes Mal, an deine erste große Liebe? Was hat dich geprägt?Kennst du diese tief sitzenden Sehnsüchte, was man unbedingt im Leben einmal sehen möchte, was man erreichen möchte, tun möchte, schaffen möchte?Wenn ich groß bin dann… so begannen oft meine Träumereien…Was aus diesen Träumereien geworden ist, erzähle ich euch in meinem Buch "Es geht also doch_ wenn Hoffnungen sich erfüllen…"Es hat sich doch vieles ganz anders entwickelt, als ich mir das für mich immer wünschte. Die Eltern, das Umfeld, die Gesellschaft, Regeln und Normen machen es einem schon nicht leicht, sich selbst zu verwirklichen, ganz abgesehen davon, dass wir im Erwachsenenalter meist durch alle Einflüsse gar nicht mehr wissen, wer wir selbst sind und was wir wollen.Die Folge ist, dass wir ein Leben führen, dass eigentlich gar nicht zu uns passt. Wir wundern uns dann, dass wir es nie schaffen, dauerhaft glücklich zu sein; vielleicht geht es in die Richtung, doch wir befinden uns auf der ständigen Suche nach Anerkennung, nach Liebe, nach Stabilität, Erfolg und dem Glück. Alles dreht sich oft im Kreis, alles ist immer dasselbe...Wie und mit wem ich es schaffen durfte, mein Leben zu verwandeln,wie und mit wem ich mich aus einem Leben befreien durfte, dass mich so gar nicht glücklich machte,wie und mit wem ich die starke Frau werden durfte von der ich schon als Kind träumte, erzähle ich dir in diesem Buch, das auf wahre Begebenheiten, Erinnerungen und Erfahrungen beruht.Glaubt mir; es geht doch! Hoffnungen erfüllen sich mit Menschen, die uns heilsam prägen.Für mich war und ist es Dantse Dantse, der Wissenslehrer, der aus mir herausholte, was ich selbst nie für möglich hielt...Was ist aus Euren Kindheits- Träumen geworden? Sind es Träume geblieben oder habt ihr sie realisiert? Ich freue mich auf eure Kommentare.