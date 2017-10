Zwischenstopp in Gieselwerder

Oberweser : Weser |



Strahlendblauer Himmel und milde Temperaturen

Das "Schifferdorf" Gieselwerder

All das, was das Bikerherz höher schlagen lässt, war auf dieser Tour durch das Weserbergland zu finden.Von Uslar kommend, führte die Fahrt via Gieselwerder nach Bad Karlshafen.Würdevoll schlängelt sich das Gewässer durch das schöne Wesertal, vorbei an vielen schönen, am Ufer gelegenen Ortschaften.Eine davon ist das Schifferdorf Gieselwerder.Es waren bewegte Zeiten, in denen man Schiffe, Boote und Flöße auf der Weser beobachten konnte. Mit eigenen Schiffswerften stand man ganz im Brauchtum der Weser-Schifffahrt in der damaligen Zeit.Ein Hinweisschild erklärt die Geschichte der traditionellen Schifffahrt in diesem beschaulichen Weser-Ort.