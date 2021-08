SG-Handicap Nördlingen bei den Bayerischen Seniorenmeisterschaft der Wurfdisziplinen

Eder mit Meistertitel





Andreas Eder konnte sich den Titel des Bayerischen Seniorenmeisters im Hammerwerfen sichern. Er begann seinen Wettkampf in der Klasse M70 mit einer Weite von 34.03 Meter und steigerte sich von Wurf zu Wurf. Mit neuer Jahresbestleistung von 42.34 Meter gewann er die Disziplin. Zweiter wurde Leonid Zismann vom TSV Unterhaching mit einer erreichten Weite von 33.30 Meter.Werner Wiedemann, der zum ersten Mal an den Seniorenmeisterschaften teilnahm, erreichte im Speerwerfen in der Klasse M45 ebenfalls mit neuer persönlicher Bestweite von 24.28 Metern einen guten fünften Platz.