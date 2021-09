Nördlinger Andreas Eder deutscher Vizemeister im Hammerwerfen

Der Integrative Sportverein SG-Handicap Nördlingen wurde durch den Hammerwerfer Andreas Eder aus Holzkirchen vertreten. In der Klasse M70 im Hammerwerfen hatte Eder nicht seinen besten Tag und konnte nicht an die gute Leistung der Bayerischen Seniorenmeisterschaften wenige Wochen zuvor anknüpfen. Sein einziger gültiger Wurf, bedingt durch technische Probleme, landete bei 36,50 Metern, was zwar den Ansprüchen des Sportlers nicht gerecht wurde, aber immerhin noch zum zweiten Platz hinter dem Sieger Gerhard Heduschke (Leichlinger Turnverein, 46,02 Meter) reichte.