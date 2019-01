Medaillen im Schnee - Nördlinger Sportler bei den Winterspielen von Special Olympics Bayern

SOBY-Fan Reit im Winkl

In Reit im Winkl zeigte man sich begeistert, wieder die Spiele für Menschen mit geistiger mehrfacher Behinderung ausrichten zu dürfen. „Special Olympics Bayern ist ein gern gesehener Gast bei uns im Ort und wir freuen uns immer, wenn wir Gastgeber für die Athleten sein dürfen“, so der Erste Bürgermeister der Gemeinde Reit im Winkl, Josef Heigenhauser. Auch der ehemalige Biathlon Weltmeister Andreas Birnbacher, selbst aus dem Chiemgau und ein Gesicht der Winterspiele 2019, fand lobende Worte: „Ich freue mich riesig, dass die Winterspiele von Special Olympics Bayern bei mir vor der Haustür stattfinden. Der Sport, den wir hier sehen werden, ist emotional, ehrlich und bietet so das, was im professionellen Sport manchmal leider etwas zu kurz kommt.“ Und diese pure Begeisterung am Sport war wie immer in allen sechs Wettbewerbssportarten an den Austragungsstätten in Reit im Winkl und Ruhpolding zu spüren.

Viele Medaillen für Nördlinger Athleten

Die zehn Sportler vom Nördlinger SG-Handicap gingen im Schneeschuhlauf, im Langlauf und im Ski Alpin an den Start und konnten insgesamt fünf Goldmedaillen, zwei Mal Silber und vier Mal Bronze gewinnen; zusätzlich belegten sie noch etliche gute Platzierungen.Erstmals bei einer großen Special Olympics Veranstaltung dabei war die 15jährige Janna Neumeier. Sie startete im Ski Alpin, wurde aber leider im Klassifizierungslauf disqualifiziert und konnte im Finale nicht mehr antreten.Auch im Schneeschuhlauf waren mit Martin Buck aus Heroldingen und Bernd Hauptmann aus Nördlingen zwei Wintersportneulinge dabei. Bernd Hauptmann sicherte sich im 25 Meter Lauf Bronze und wurde im 50 Meter Lauf Vierter. Martin Buck vergoldete sich seinen ersten Wettbewerbseinsatz auf Schnee gleich doppelt: im 25 und im 50 Meter Lauf wurde er jeweils Erster. Daniel Weinert aus dem fränkischen Hofstetten gewann im 100 Meter Lauf ebenfalls Gold und wurde zudem Vierter im 200 Meter Lauf. Bei den Damen erreichte die Möttingerin Franziska Stolch zwei Mal den vierten Platz, im 100 Meter und 200 Meter Lauf. Bettina Groß aus Nördlingen wurde ebenfalls über die 100 und die 200 Meter jeweils Fünfte. Die 4x100 Meter Staffel mit Stolch, Buck, Groß und Weinert sicherte sich gemeinsam die Bronzemedaille.In den Loipen waren die Skilangläufer erfolgreich. Markus Protte und Werner Wiedemann, beide aus Nördlingen, gewannen in ihren 1000 Meter Läufen jeweils die Goldmedaille. Protte wurde zudem Sechster über die 500 Meter; Wiedemann Zweiter über die selbe Distanz. Martin Leiminger, ebenfalls aus Nördlingen, sicherte sich Bronze in seinem 500 Meter Lauf und wurde über die 1000 Meter Sechster. Der Oettinger Gerhard Enzelberger trat nach großartiger Klassifizierung in den stärksten Läufen über 1000 Meter und 2500 Meter an und belegte jeweils den sechsten Rang. Gemeinsam gingen die vier Langläufer auch als Staffel an den Start und gewannen in der Besetzung Leiminger, Wiedemann, Protte und Enzelberger über die 4x100 Meter Bronze.

Nächste SOBY Spiele in Regensburg

Mit tollen Erfolgen für alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler, die nach dem Eid von Special Olympics „mutig ihr Bestes“ gaben, ging am 24. Januar die Wintersportwoche, die die größte Wintersportveranstaltung von Special Olympics Bayern bisher war, zu Ende und die Fahne wurde feierlich an die Stadt Regensburg übergeben. Hier werden in zwei Jahren die nächsten Special Olympics Bayern Sommerspiele stattfinden.