Landesschwimmfest Ansbach: Athleten aus Nördlingen erfolgreich

Bei den Läufen über die 25 Meter Freistil gewannen in ihren Leistungsgruppen Bettina Groß aus Nördlingen und Martin Buck aus Heroldingen jeweils Gold. Zwei Mal Silber gab es für den Maihinger Michael Hach und Werner Wiedemann (Nördlingen). Nach knappen Entscheidungen belegten Wilhelm Büttner (Nördlingen) und der Bühler Steffen Zwölfer jeweils den vierten Platz. Alexander Schön aus Lierheim wurde Fünfter.Noch knapp geschlagen im Freistil gewann Werner Wiedemann Gold im Lauf über die 25 Meter Rücken. In derselben Disziplin wurden Martin Buck und Alexander Schön jeweils Vierter.Bettina Groß sicherte sich nach einem starken Lauf bei den 50 Metern Freistil eine zweite Goldmedaille. Steffen Zwölfer wurde mit neuer Bestzeit in seinem Lauf Zweiter und Wilhelm Büttner verbesserte sich zeitlich enorm und gewann die Bronzemedaille.Die Nördlinger Staffel mit Bettina Groß, Wilhelm Büttner, Steffen Zwölfer und Werner Wiedemann wurde im schnellsten Lauf der 4x50 Meter Freistil Vierte.