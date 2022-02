Drei Deutsche Meistertitel für Sportler des SG-Handicap Nördlingen

Klassifizierung

Wiedemann 2 Mal Deutscher Meister



Weinmann mit Gold



Bronze für Protte



Bereits am Vorabend der Wettkämpfe fanden die Klassifizierungen statt. Dadurch werden in verschiedenen Gruppen die unterschiedlichen Grade der Einschränkungen der Athletinnen und Athleten ausgeglichen. Das T steht hierbei für Track und beinhaltet Bahn- und Sprungdisziplinen, wie zum Beispiel Laufen und Weitsprung; Disziplinen, in denen vor allem die Funktionen der Beine wichtig sind. Bei den Disziplinen, die mit F für Field gekennzeichnet sind, geht es um technische Fertigkeiten mit Fokus auf Armfunktionen, wie beispielsweise Wurfwettbewerbe. Zusätzlich zu T und F gibt es immer noch eine Zahl, die für den Grad der Behinderung steht: je höher die Klassennummer, desto geringer der Grad der Behinderung der Athletin oder des Athleten.Der Nördlinger Werner Wiedemann konnte sich nach grandioser Leistung gleich über zwei Mal Gold, einmal Silber und einmal Bronze freuen. Er startete in der Seniorenklasse M40 (TF28) und gewann gleich im ersten Wettkampf mit dem 800 Gramm schweren Speer das Speerwerfen mit einer Weite von 22,14 Metern. Ebenfalls Deutscher Meister wurde er im Standweitsprung mit einer Weite von 1,88 Metern. Im Kugelstoßen gab es für Wiedemann Silber; Bronze im Diskuswerfen.Ebenfalls einen Deutschen Meistertitel sicherte sich Kurt Weinmann. Er gewann im 3000 Meter Lauf mit einer Zeit von 12.16.42 Minuten in der Seniorenklasse M50 (TF48) und war glücklich über seine Goldmedaille.Markus Protte ging in der Männerklasse (TF28) an den Start. Im Kugelstoßen und Diskuswerfen wurden alle Klassen zusammengelegt und nach Punkten bewertet. Protte musste als einziger mit der 7,260 Kilogramm schweren Kugel stoßen und erreichte mit 7,58 Metern den siebten Rang. Im Diskuswerfen lief es für ihn besser. Den 2 Kilogramm schweren Diskus warf er 24,28 Meter weit und konnte sich über die Bronze Medaille freuen.