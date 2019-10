Zweifacher Bayerischer Meistertitel

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Überragende Leistung des TSZA Paares



Johanna und Adrian Gutschon vom Tanzsport-Zentrum Augsburg ertanzten bei der Bayerischen Meisterschaft der Hauptgruppe II Paare (Altersklasse der 27 – 34-Jährigen) Standard in Fürth am 29.09.2019 zuerst in der Leistungsklasse C einen herausragenden Bayerischen Meistertitel, mit dem das Paar dann in die nächst höhere Leistungsklasse, die B-Klasse, aufstieg. In dieser Klasse überzeugte ihre tänzerische Leistung die Wertungsrichter nochmals so, dass sie wieder die Spitze des Siegertreppchens erreichten und nochmals den Meistertitel für sich und ihren Verein, das TSZA ertanzten.Für das 10 Tänze- Paar ist dies der vierte Bayerische Meistertitel. Die anderen beiden Titel ertanzte das Paar in den Lateinamerikanischen Tänzen. Die großartige tänzerische Leistung in den Standardtänzen verdankt das Paar neben ihrem persönlichen Fleiß den Vereinstrainern, Miriam Blume und Michael Sörensen (beide selbst ehemals Top 24 der Weltspitze), bei denen sich die beiden nach dem Sieg herzlich bedankten.Wer einmal neben und mit einem Bayerischen Meister tanzen möchte, kann dies auf der nächsten Veranstaltung des TSZA in der Stadthalle in Neusäß tun. Die alljährlich stattfindende Show Gala, eine Benefizveranstaltung am 12.10., gibt Gelegenheit, das Tanzbein zu schwingen und verschiedene Show Acts zu bewundern. Nähere Infos unter: www.tsza-showgla.de