WOCHENBERICHT JFG LOHWALD 17 / 18

Auch im ersten Punktspiel gegen die JFG Neuburg verlor man am Ende recht hoch, obwohl das Spiel lange Zeit offengehalten werden konnte. Bis zur 75. Minute stand es nur 2:3. Anschließend brachten sich die Jungs aber selbst um ein besseres Ergebnis und bekamen innerhalb von 15 Minuten drei weitere Gegentreffer. Kopf hoch. Weiter geht’s.Unsere U17 bestritt am Mittwochabend ein Testspiel bei unseren Nachbarn von der JFG Schmuttertal. Am Ende trennten sich beide Teams friedlich 1:1 unentschieden.Ebenfalls am Mittwochabend spielten unsere U16 und U15 ein Trainingsspiel gegeneinander. Am Ende gab es ein munteres Tor schießen, dass aufgrund der Rotation aber zu erwarten war. Endstand 5:5 Unentschieden.Das Testspiel gegen den TSV Zusmarshausen wurde seitens des Gegners leider abgesagt.Am Freitagabend spielte dann unsere U13 ein Testspiel beim TSV Gersthofen. Nach 2 Trainingslagertagen konnte einiges versucht werden. Am Ende spielte man 1:1 Unentschieden, wobei mehr drin gewesen wäre. Aber aufgrund der müden Beine aber völlig in Ordnung.Das Spiel der U13-2 wurde auf den 28.09.2017 verschoben.Jetzt gilt es sich weiter zu fokussieren und sich auf die ersten Pflichtspiele vorzubereiten.