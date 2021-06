Vom Online-Training direkt zum Schwarzgurt

Neusäß : Westheim |

Die Corona-Lockdowns stellten für alle Freizeitsportler herbe Einschränkungen dar. Die Gründer und Systemgroßmeister des TWIN Taekwondo Georg und Gerhard Maier organisierten sehr schnell ein tägliches Online-Training für ihre Mitglieder des TWIN Taekwondo. In den Monaten des Lockdowns wurde täglich aus der Zentrale in Augsburg ein exzellentes Training in bester technischer Qualität angeboten.

Rückmeldungen, Anregungen und Wünsche der Teilnehmer wurden von den Großmeistern nachgefragt und flossen auf diese Weise in die tägliche Trainingsplanung mit ein.Martin Frey aus Westheim, der sich vor sechs Jahren entschied Taekwondo zu erlernen, nutzte die Möglichkeiten des täglichen Großmeister-Trainings sehr intensiv und loggte sich nahezu jeden Tag in die Videoübertragung ein. Auch wenn es eine Umstellung zum Training in der Gruppe und eine andere Art des Übens war, so bot das digitale Angebot doch auch neue Möglichkeiten und Erfahrungen. Einerseits ist Selbstmotivation und Disziplin erforderlich, um sich regelmäßig einzuloggen, andererseits bietet der tägliche Kontakt zu den Systemgroßmeistern große Vorteile und eine Vielzahl von Anregungen.Ende Mai konnte das Training im Präsenzunterricht unter Auflagen wieder aufgenommen werden. Martin Frey holte sich in der Zentrale Augsburg bei seinem Großmeister Gerhard Maier den letzten Schliff für die Dan-Prüfung. Letzte Woche legte er seine Prüfung zum ersten Schwarzgurt im Taekwondo ab. Im Rahmen des Jahrescamps, das in der Toskana stattfand, bestand er mit Bravour seine Prüfungstests. Im TWIN Taekwondo System bestehen die Prüfungen zum 1. Dan aus mindestens zwölf Teilen.Der Formenlauf (koreanisch Hyong) wird in vier Ausprägungen verlangt: die höchste Hyong (mindestens die 13. Hyong) des Prüflings, eine Hyong mit Bruchtest, eine Hyong in Front (Platzbedarf ist hier die Größe einer Telefonzelle, alle Techniken werden nach vorne ausgeführt) sowie eine Hyong im Kampf (meistens die 9. Hyong). Die Hyongs sind festgelegte Folgen von Abwehrtechniken und Gegenangriffen mit virtuellen Gegnern. Dies dient der Steigerung der Konzentration. Durch die ständigen Wiederholungen der vorgegebenen Bewegungsabläufe im Unterricht wird der Geist geschult, sich über den Körper zu verwirklichen.Der Einschrittkampf (Ilbo Taeryon) und die Selbstverteidigung (Hosinsul – Abwehr von unbewaffneten Angriffen und Messerabwehr), sind bei den Abwehrtechniken zu bestehen. Im Stockkampf (Stockform und Stockabwehr) sind das Handling und der Umgang mit dem Shinai (Bambusschwert) zu demonstrieren und das Verständnis zur Gegenwehr eines Stockangriffes oder Ähnlichem zu zeigen. Die Stockformen sind eine Besonderheit des TWIN-Systems und wurden vom Systemgroßmeister Gerhard Maier aus Augsburg entwickelt.Der Freikampf ohne Körperkontakt (Chayu Taeryon) dient zur Stärkung der Entscheidungskraft, den Gegner einzuschätzen und zum richtigen Zeitpunkt die passende Abwehr oder Angriffstechnik zu finden und diese auch anzuwenden. Die Schulung dieser drei wichtigen Punkte durch Taekwondo, kann für jede Person im privaten wie auch im beruflichen Leben eine große Hilfe sein. Bei der Prüfung zum 1. Dan ist der Freikampf gegen zwei Gegner sowie der Freikampf mit Bruchtests zu bestehen.Bei den Bruchtest (Kyek Pa) zeigt sich die Willenskraft, das Durchhaltevermögen und die Konsequenz, ein Ziel nicht nur ins Auge zu fassen, sondern es auch zu erreichen. Anspruchsvolle Hand- und Fußbruchtest runden das Prüfungsprogramm ab.Martin Frey begann vor sechs Jahren bei Meister Frank Stave (3. Dan) mit Taekwondo in der Turnhalle der Grundschule in Westheim . Frank Stave ist zusätzlich Leiter des Standortes Welden , was weitere, gerne und oft genutzte Trainingsmöglichkeiten bietet.Ich freue mich über die Bestätigung des hohen Leistungsniveaus meines langjährigen Trainingspartners und auf viele weitere erfolgreiche, erfüllende und verletzungsfreie Jahre in der Gruppe Neusäß-Westheim der TWIN Taekwondo-Zentrale Augsburg.Gäste und neue Trainingspartner sind jederzeit gerne willkommen.