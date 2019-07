Volleyball Club Neusäß kämpft auf hohem Niveau

In der Vorrunde wurden die zwölf teilnehmenden Teams in vier Gruppen unterteilt. Die älteste Mannschaft des VC Neusäß, die in der Mixed-Liga Schwaben unter dem Namen „Die Unberechenbaren“ bekannt ist, musste gleich in ihrem ersten Spiel gegen den vielmaligen Turniersieger aus Vaterstetten antreten. Obgleich die Neusäßer beide Sätze verloren, zwangen sie die professionellen Gegner zwischendurch immerhin zu einer Auszeit. Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen waren die Schwaben knapp besetzt, was nicht viel Spielraum für Änderungen in Durststrecken zuließ. Sie verloren auch das zweite Spiel gegen den TV Hersbruck und landeten so nach der Vorrunde in derselben Gruppe wie ihre jüngeren Vereinskollegen. Auch diese, namentlich „die Unverwüstlichen“, waren lediglich zu siebt. Besonders im Vergleich zum letzten Jahr schlugen sie sich jedoch sehr gut gegen die ungewohnte Konkurrenz. Im ersten Satz setzten die Neusäßer den TSV Neukirchen stark unter Druck, mussten letztendlich jedoch eine Niederlage einstecken. Gegen den TSV Palling, welcher am Ende des Tages auf Platz zwei landete, verlor das junge Team dann schon deutlicher. Da ihre Spielleistung dennoch durchaus ansehnlich war, startete die Gruppe überaus motiviert in die zweite Runde. Dort revanchierten sich „die Unverwüstlichen“ schließlich für ihre Niederlage gegen Gundelfingen bei den Schwäbischen Meisterschaften mit einem deutlichen Sieg. Sogar im letzten Spiel des Tages blieb ihnen noch Kraft, das Vereinsderby gegen „die Unberechenbaren“ dieses Mal für sich zu entscheiden. Auch den Kollegen gelang nun der Sieg gegen Gundelfingen, was ihnen den elften Platz sicherte. Die zweite Mannschaft des VC landete am Ende auf Platz zehn.Auch wenn der VC Neusäß angesichts des hohen Niveaus nicht sehr weit vorne mitspielen konnte, so waren die Spielerinnen und Spieler am Ende dieses heißen Tages dennoch zufrieden, neue Spielerfahrung gesammelt zu haben und sich einmal mit neuen, stärkeren Gegnern außerhalb der regionalen Mixed-Liga haben messen zu können.