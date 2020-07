Volleyball Club Neusäß etabliert Jugendvorstand

Um diesem Trend gerecht zu werden, hat der VC Neusäß eine entsprechende Satzungsänderung zur Einrichtung eines Jungendvorstandes sowie einer Jugendversammlung beschlossen. Auf der ersten Jugendversammlung in der Geschichte des Vereins am 3. Juli 2020 wurden Sophie Armbruster, Benita Bülow, Luisa Mann sowie Lena Raunft zum ersten Jugendvorstand gewählt. Unterstützt werden die neue Jugendvorstandsmitglieder in ihrem Wirken vom Jugendleiter Harro Wolf.Die Jugendvorstände sind jeweils gleichberechtigt und haben in einer Jugendordnung festgelegt, wie sie gerne an ihre neuen Aufgaben herangehen möchten. Sie wollen im Verein ein noch besseres Sprachrohr für die Belange der Kinder und Jugendlichen sein, als auch Aktivitäten mit der Vereinsjugend initiieren, planen und durchführen. Ideen gibt es schon reichlich und um diese auch umsetzen zu können, werden dem Jugendvorstand dem Verein zugehende Mittel der Jugendförderung direkt zur Verfügung gestellt.Die Tatsache, dass der Verein gleich vier Interessierte für diese Funktion hat finden können, zeigt einmal mehr, dass Engagement beim VC Neusäß nicht auf den reinen Volleyballsport begrenzt ist, sondern, dass der Club auch eine wichtige soziale Funktion in Form eines aktiven Vereinslebens erfüllt.