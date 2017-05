VC Neusäß beendet die Saison mit positiver Bilanz und großen Zielen

Dem jüngsten Team, genannt „die Unglaublichen“, gelang es, sich in der ersten Hälfte der Saison den ersten Platz mit in die Winterpause zu nehmen und sich am Ende auf einem zufriedenstellenden dritten Platz zu etablieren.Die erst vor kurzem in die C-Gruppe aufgestiegenen „Unersättlichen“ zeigten sich gegenüber den neuen Gegnern als überaus konkurrenzfähig und erreichten nach vielen spannenden Spielen einen tollen dritten Platz, womit sie alle Erwartungen übertrafen.Auch das erfahrenste Team, „die Unberechenbaren“, schlossen die Saison erfolgreich mit einem dritten Platz in der obersten Gruppe ab.Als klaren Favoriten zeigten sich wiederholt „die Unbelehrbaren“, die durch ihre starke Spielleistung schon vorzeitig den ersten Platz in der A- Gruppe für sich entscheiden konnten. Nach diesem Erfolgserlebnis richtet das Team nun den Fokus und seine Schlagkraft auf die starke Konkurrenz bei den bevorstehenden Bayerischen Meisterschaften.Sowohl die Trainer als auch die Spieler des VC Neusäß können somit sehr stolz auf die vergangene Saison sein und sich auf weitere Erfolge im Winter freuen.