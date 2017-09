U17 gewinnt Vorbereitungsturnier beim TSV Landsberg

Es nahmen der TSV Landsberg, JFG Singoldtal, SV Mering, SG Geltendorf/Walleshausen/Egling , JFG Lohwald U17 und die JFG Lohwald U16 teil.Von Anfang an dominierte unsere U17 das Turnier und die Gegner. Im ersten Spiel gegen die SG Geltendorf/Walleshausen/Egling konnte man das Spiel mit 2:0 gewinnen, ließ aber viel zu viele Chancen liegen. Das zweite Spiel gegen den Gastgeber TSV Landsberg konnte die Mannschaft mit 2:1 für sich entscheiden. Dabei drehte man einen 0:1 Rückstand zum Sieg. Gegen die JFG Singoldtal hatte man dann wieder einmal keine Probleme. Zwar war das Spiel nicht mehr so ansehlich, aber am Ende gewann die U17 hochverdient mit 4:0. Im Vorletzten Spiel kam es dann zum Aufeinandertreffen gegen den Ligakonkurenten SV Mering. Hier ließ man den Meringern keine Chance und gewann verdient mit 2:0. Das letzte Spiel ging dann gegen unsere U16. Zwar viel das Ergebnis mit 7:0 sehr hoch aus, doch die Spieler der U16 sind fast alle 1 Jahr jünger und wurden urlaubsbedingt mit 4 C-Jugend Spielern verstärkt.Unsere U16 versuchte zwar viel, aber man sah noch, dass noch sehr viel Arbeit bei den Trainern und der Mannschaft liegt. Zwar wurde die Mannschaft am Ende Tabellenletzter, doch bis auf das Spiel gegen die eigene U17, versuchten die Jungs alles und hätten auch das ein oder andere Tor verdient gehabt.Ein Dank auch an Elias, der als C-Jugend Torwart fast ALLE Spiele von der U17 und U16 bestritt.Am Ende gewann die U17 hochverdient das Turnier und da kann sich jeder nur auf die Saison freuen