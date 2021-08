TSV Steppach sammelt Altpapier

Wir bitten die Bürger Ihr Papier/Cartonagen auf dem Parkplatz am Sportzentrum (Ulmer Straße 86) in der Zeit von 9.00 – 13.00 Uhr abzugeben.Bei der Abgabe besteht Maskenpflicht!Für ältere oder hilfsbedürftige Bürger bieten wir einen Abholservice an. Unter der Mobilnummer +49 172 865 62 40 können Sie, unter Angabe von Namen und Adresse, die Abholung beantragen. In diesem Fall das Papier/Cartonagen, wie gewohnt bis 9.00 Uhr an den Straßenrand stellen. Wir holen es dann ab!Bitte unterstützt unseren Verein, wir können dies gut gebrauchen!Mit sportlichen GrüßenChristl RainerAbteilungsleitung Fußball TSV Steppach