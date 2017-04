RehaForFit e.V. kommt mit dem Rehasport jetzt auch nach Nordendorf.......

In den Räumen von Bewegungswille wird seit kurzem auch Rehasportfür Personen mit orthopädischen Erkrankungen angeboten.Unser Ziel ist es, Ihre Muskulatur zu stärken, Fehlhaltungen zu korrigierenund Ihnen zu helfen, sich durch ein bewussteres Körpergefühl im Alltaggesund und richtig zu bewegen.In der Kleingruppe werden durch bestimmte Übungen mit verschiedenenHilfsmitteln, wie Therabändern, leichten Hanteln, Schwungstäben,Gymnastikbällen, etc. besonders die gelenksumgebenden Muskelnangesprochen. So wird der Bewegungsapparat entlastet und Beschwerdengelindert.Unser Angebot richtet sich insbesondere an Personen mit orthopädischenProblemen am Stütz- und Bewegungsapparat.Auch für Menschen mit chronischen Beschwerden ist der Rehabilitations-sport ein adäquates Mittel zur Schmerzlinderung und Steigerung desWohlbefindens.Weitere Informationen erhalten Sie unter:RehaForFit e.V.Ulmer Str. 8686356 Neusäß/SteppachTel.: 0821 - 481248Email: info@rehaforfit.deInternet: www.rehaforfit.deoder bei Bewegungswille:Tel.: 08273 - 8090556Mobil: 0170 - 4884463Reha-Sport mit Herz und Verstand