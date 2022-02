Neusäßer Volleyball-Nachwuchs qualifiziert sich für die Südbayerischen

Diese wurden nun am 06.02.22 in der Dreifachturnhalle in Neusäß unter strengen Hygienevorschriften ausgetragen. Die Gruppe um Trainer Axel Bülow stellte sich dabei je einer Mannschaft aus Haunstetten und Donauwörth. Neusäß überzeugte mit einem starken ersten Spiel gegen Haunstetten, welche sich in nur zwei Sätzen geschlagen geben mussten. Axel Bülow lobte vor allem das sichere Aufschlagsspiel seines Teams. Bei dieser Altersklasse ist es besonders wichtig, dass alle Spieler die Aufschläge beherrschen, da die Aufschläger stets nach zwei Punkten gewechselt werden, um den Spielfluss zu fördern.Gegen das deutlich erfahrenere Team aus Donauwörth musste zogen die Neusäßer dann jedoch den Kürzeren. Dies tat der Siegerstimmung allerdings keinen Abbruch, da sich das Team trotzdem für die Südbayerischen Meisterschaften Mitte März in Niederbayern qualifizieren konnte. Der Verein kann somit sehr stolz auf die junge Mannschaft sein, zumal die Gruppe noch nicht lange und auch mit einigen pandemiebedingten Unterbrechungen zusammenspielt.