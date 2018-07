Neusäßer Mixed-Volleyballer stellen sich starken Gegnern auf den Bayerischen Meisterschaften

Für Schwaben spielten „die Unberechenbaren“ und „Mein Lieblingsteam“, die sich vor knapp drei Wochen bei den Schwäbischen Meisterschaften für dieses anspruchsvolle Turnier qualifizieren konnten. In vier Gruppen mit je drei Mannschaften, wurde am Vormittag zunächst die Vorrunde bestritten. Innerhalb jeder Gruppe spielten alle Teams je zwei Sätze bis 25 Punkte gegeneinander, wobei stets mit einem Punktestand von 8:8 begonnen wurde um den Rahmen des Turniers nicht zu sprengen.„Mein Lieblingsteam“ konnte zwar sowohl gegen eine Mannschaft aus Regensburg, als auch gegen das dritte Gruppenmitglied, ein Team aus Esting, gut mithalten, dennoch reichte es trotz geringer Punktedifferenz am Ende der Sätze nicht für einen siegreichen Abschluss. Der Durchbruch gelang erst im letzten Spiel, als die junge Neusäßer Truppe noch einmal all ihre Motivation und ihren Kampfgeist mobilisierte und so den langen Tag doch noch mit einem finalen Sieg abschließen konnte.„Die Unberechenbaren“ zogen das harte Los direkt im ersten Spiel gegen die vielmaligen Turniersieger aus Vaterstetten antreten zu müssen. Nach einer kurzen Einfindungsphase, erwies sich das erfahrende Team aus Neusäß jedoch selbst für die starke Konkurrenz als durchaus ernstzunehmender Gegner und es gelang ihnen sogar zeitweise in Führung zu gehen. Im zweiten Spiel unterlagen sie der Oberpfälzer Vertretung aus Neuburg jedoch etwas klarer, so dass drei weitere Spiele um die Plätze 9-12 anstanden. Gegen Gauting, Nürnberg und „Mein Lieblingsteam“ gab es dann durchweg ausgeglichene Spiele auf sehr hohem Niveau. Am Ende konnten „die Unberechenbaren“ immerhin einen 11. Platz und einen Sieg im vereinsinternen Duell verbuchen.Trotz der Platzierungen auf den hinteren Rängen, ist der VC Neusäß sehr stolz darauf, sich als vergleichsweise kleiner Verein für ein solches Turnier gleich zweifach qualifiziert zu haben und auf so hohem Niveau mitspielen zu können. Die Spielerinnen und Spieler freuen sich nach diesem letzten Turniertag der Saison nun auf eine kleine Sommerpause und das anstehende Sommerfest Ende Juli.