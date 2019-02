Landesmeisterschaft Senioren D – A Latein am 03.02.19

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

Premiere für das Tanzsport-Zentrum Augsburg

Ein erneuter Wintereinbruch in Bayern bescherte den Senioren einen verschneiten Wintermorgen für Ihre Meisterschaft.Im Tanzsport-Zentrum Augsburg wurden an diesem Morgen mit Spannung die Gäste erwartet, nach dem zum ersten Mal in den Clubräumen des Vereins eine Bayerische Landesmeisterschaft stattfand.Für das erste Turnier trafen alle sechs Paare trotz winterlicher Straßen pünktlich ein. Mit kleiner Verspätung erreichten auch die außerbayerischen Wertungsrichter das TSZA, und die Meisterschaft konnte mit einer Sichtungsrunde für die Paare und einem anschließenden ersten Finale des Tages starten.Turnierleiter Claus Brauner führte gekonnt und professionell durch das Programm der LM. Das Protokollteam des TSZA wurde verstärkt durch den LTVB Digi -Beauftragten Dr. Markus Mühlbacher und meisterte sein Erstlingswerk an diesem besonderen Tag für den Verein hervorragend.Hervorragend fiel auch das Feedback der Paare und Gäste für den Ablauf und die Gestaltung der Meisterschaft aus. So kürte das Tanzsport-Zentrum Augsburg mit dem Landessportdirektor Bernd Lachenmaier an diesem Tag neun neue Bayerische Meister in den Lateinamerikanischen Tänzen und gewann mit der Organisation und Durchführung der Veranstaltung ein Stück mehr Teamgeist und Zusammenhalt für Ihre eigene Vereinskultur hinzu.