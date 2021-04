Keine Lockerungen bei den Neusäßer Handballern in Sicht, aber Planungen der Abteilungsleitung laufen

Auf Grund der steigenden Inzidenzzahlen können wir im Moment keine Aussage treffen, wann Training im Freien oder in der Halle wieder stattfinden kann.Allerdings ist die Abteilungsleitung seit längerem dabei, Vorbereitungen für eine neue Saison 2021/22 zu treffen. Wir führen Gespräche mit unseren Trainern und versuchen, unser bewährtes Team neu aufzustellen.Wir haben schon etliche Zusagen bekommen, aber auch Absagen: Das Dream-Team der wD-Jugend, Katja Rosengart und Daniela Frazier, steht uns auf eigenen Wunsch leider nicht mehr zur Verfügung. Die Abteilungsleitung dankt beiden recht herzlich für ihr tolles Engagement! Auch Ludwig Schwarz und Felix Schmid können zukünftig keine Mannschaft mehr betreuen. Auch diesen Beiden gilt unser Dank für ihre Bereitschaft in den vergangenen Monaten. Zurück im Trainer-Stab ist Markus Goldbach - Herzlich Willkommen Goldi!Sobald eine Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs möglich ist, plant die Abteilungsleitung von den Minis bis zur B-Jugend mit insgesamt 8 Jugendmannschaften sowie einer Damen- und einer Herrenmannschaft in den Wettkampfbetrieb zu starten. Eine A-Jugend können wir leider weder bei den Mädchen noch bei den Jungs anbieten - Diese Spieler/innen wechseln direkt zu den Aktiven.Nahezu für alle Mannschaften konnten wir bisher Trainer gewinnen, jedoch benötigen wir dringend noch weitere Trainer. Nicht jeder Trainer kann aus zeitlichen Gründen eine Mannschaft alleine betreuen. Zu zweit lassen sich die Aufgaben prima aufteilen. Wer Interesse hat, kann sich gerne bei Max oder Sabine melden.Abschließend bleibt zusagen, haltet durch und bleibt gesund ! Irgendwann werden wir wieder einen Ball in die Hand nehmen und gemeinsam Tore werfen !