Jugend trainiert für Olympia – Silbermedaille für Neusässer Handballer

Am Dienstag, den 3. Dezember 2019 trat ein gemischtes mC- und mB-Team in der Leonhard-Wagner-Sporthalle in Schwabmünchen zur ersten Qualifikationsrunde dieses Bundeswettbewerbs für Schulen an.

Alle sieben Spieler besuchen das Neusässer Justus-von-Liebig-Gymnasium und traten für deren Handball-Schulmannschaft dort an. Gespielt wird in diesem Wettbewerb 2x 10 Minuten.

Im ersten Spiel, das zugleich das Halbfinale war, traf man auf die Realschule Schwabmünchen. Hier ging es von der ersten bis zur letzten Minute hin und her. Zur Halbzeit führten die Gastgeber knapp mit 7:6, konnten sich aber im zweiten Abschnitt nicht weiter absetzen. Eine Zwei-Minuten-Strafe kurz vor Schluss gegen die Hausherren brachte den Neusässern die Gelegenheit, nicht nur den 2-Tore-Rückstand wettzumachen, sondern auch mit 13:14 in Führung zu gehen. Sieben Sekunden vor der Schlusssirene erzielten die Schwabmünchener aber doch noch den 14:14-Ausgleich und so ging es ins Siebenmeter-Schießen. Dort vergab jedes Team zunächst einen der drei Würfe. Den vierten verwertete unser Team und dann gelang dem Neusässer Torhüter die entscheidende Parade, sodass das Spiel mit einem 14:15-Sieg für Neusäß gewertet wurde.Im Finale traf man dann auf das Team des Gymnasiums Königsbrunn, welches aus zehn mB-Spielern bestand. Unsere sieben Schwaben waren damit nicht nur von vornherein körperlich und spielerisch deutlich im Nachteil, sondern vergaben zu allem Überfluß auch noch diverse Tor-Chancen. So lag man dann auch folgerichtig bereits zur Pause mit 4:11 hinten. Im zweiten Abschnitt ging es in fast gleicher Manier weiter und so endete das Finale mit einer klaren 10:19-Niederlage. Schade, denn es wäre mehr möglich gewesen, wenn die Trefferquote besser gewesen wäre. Schön aber trotzdem für die Teilnehmenden, denn jeder Spieler wurde mit einer verdienten Silber-Medaille ausgezeichnet!