Jahreshauptversammlung beim Hainhofener SV

Freitag, 08.04.2022 um 19:00 Uhr in der Turnhalle des Hainhofener Sportverein e.V.Auf der Tagesordnung stehen folgende Themen:1. Begrüßung und Genehmigung der Tagesordnung2. Jahresbericht des ersten Vorstands für das abgelaufene Kalenderjahr3. Kassenbericht des Schatzmeisters4. Bericht der Kassenrevision mit anschließender Entlastung der Vorstandschaft5. Jahresbericht der Abteilungsleiter6. Jubilarehrungen7. Bericht über die Vereinsziele für das laufende Jahr8. Wünsche, Anträge und VerschiedenesWir möchten Dich bitten, deine Anmeldung per Mail an vorstand@hainhofenersv.de zusenden.Anträge auf Ergänzungen der Tagesordnung bitten wir bis eine Woche vor der Versammlungschriftlich beim Vorstand einzureichen.Mit der Veröffentlichung in der Presse und durch Aushang ist die satzungsgemäße Einladungerfolgt.Wir freuen uns auf Dein Kommen.Mit besten GrüßenDie Vorstandschaft