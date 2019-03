In geordneten Bahnen: Jahreshauptversammlung des TSV Neusäß

Die erste Jahreshauptversammlung des TSV Neusäß unter ihrem im letzten Jahr gewählten 1. Vorsitzenden Andreas Kindelbacher verlief in ruhigem Fahrwasser: Großprojekte oder Neuwahlen, wie sie die letzten Jahre geprägt haben, gab es dieses Mal nicht zu besprechen. Dennoch waren rund 40 Vereinsmitglieder und Interessierte gekommen, um sich auf den aktuellsten Stand der Entwicklungen im Verein bringen zu lassen.



Positive Vereinsentwicklung

Die Ehrungen im Überblick

Markus Eher

Christina Lorenz

Sabine Mahle

Eddy Muliyanto

Dominik Seitz

Julia Sießmeir





Getraud Pichler

Wolfgang Schmidt

Wally Glogger

Charlotte Lingenfelser





Andreas Kindelbacher gab zunächst einen Überblick über das Engagement des Vereins im vergangenen Jahr. Besonders hervorzuheben war hier der, an dessen Organisation und Durchführung der TSV Neusäß neben der Stadt Neusäß, dem Landratsamt und weiteren Vereinen intensiv beteiligt war. Weitere Vereinsaktivitäten gab es unter anderem bei derin Alt-Neusäß, der Stadtmeisterschaft Fußball sowie bei einem Besuch eineranlässlich des 75-jährigen Bestehens des dortigen Handballvereins. Diese Gelegenheit nutzten die Neusässer Besucher in Abstimmung mit der Stadt Neusäß auch zu einem klaren Bekenntnis zur Städtepartnerschaft, die derzeit von der neuen Stadtführung in Eksjö überdacht wird.Auch diedes Vereinsheims, die im vergangenen Jahr abgeschlossen wurde, war noch einmal ein Thema: Andreas Kindelbacher konnte berichten, dass sich die erwartetentatsächlich erfüllt haben. So sanken die Heizkosten im vergangenen Jahr um rund ein Drittel bei insgesamt sehr angenehmem Raumklima im Sportheim. Darüber hinaus war der TSV Neusäß mit der energetischen Sanierung auch erfolgreich beimDie Mitgliederzahlen sind weiterhinund die Vereinsfinanzen solide. Dies bestätigten auch die Kassenrevisoren, welche die Finanzen des Hauptvereins, der Abteilung Fußball sowie gegebenenfalls weiterer Abteilungen prüfen. Die Führung des Gesamtvereins bleibt ebenfalls stabil, denn Wahlen standen in diesem Jahr nicht an.Nach den Rechenschaftsberichten wurden langjährige Mitglieder und verdiente Funktionäre geehrt. Auch in diesem Jahr gab es wieder eine besondere Ehrung: Auf Antrag des 1. Vorsitzenden Andreas Kindelbacher, wurde sein Vorgängerfür sein langjähriges Engagement – darunter 22 Jahre als 1. Vorsitzender des Gesamtvereins – mit der Zustimmung der Mitgliederversammlung zumdes TSV Neusäß ernannt.25 Jahre Mitgliedschaft:50 Jahre Mitgliedschaft:60 Jahre Mitgliedschaft:10 Jahre Vereinsfunktionär: Marina Kuchenbaur15 Jahre Vereinsfunktionär: Raswan Dinu30 Jahre Vereinsfunktionär: Evelyne GraßmeierEhrenvorsitzender: Norbert Graßmeier