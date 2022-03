Gelungener Auftakt im TSV Steppach: Jiu-Jitsu Prüfungen im Kinderbereich

Neusäß : Sportzentrum des TSV Steppach |

Bei den ersten Prüfungen im Jahr konnten die Nachwuchs-Kampfkünstler ihr Können unter Beweis stellen und sich ihre neuen Gürtel verdienen

Nachdem in der Jiu-Jitsu Gruppe des TSV Steppach das Jahr 2022 im regulären Betrieb gut angelaufen ist und auch die ein oder andere Veranstaltung stattfinden konnte, standen am letzten Februar-Wochenende die ersten Prüfungen des Jahres an. Bei diesem wichtigen Ereignis auf dem Weg der Kampfkünstler geht es darum, verschiedene Techniken zu demonstrieren und sich den nächsten Gürtel oder das nächste T-Shirt zu verdienen. Die ersten beiden Prüflinge an diesem Tag kamen von den Nami-Budô-Kids. In dieser Gruppe lernen Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren grundlegende koordinative Fähigkeiten, aber auch soziale Kompetenzen und werden über Konzepte aus verschiedenen Systemen an den Kampfsport herangeführt. In ihrer Prüfung zeigten die beiden jüngsten Prüflinge des Tages unter anderem, wie sie auf einem Seil balancieren und den Hampelmann oder spezielle Fallübungen ausführen. Nachdem sie ihre erste Prüfung mit Bravour gemeistert haben, können sie sich jetzt über das gelbe Shirt freuen. Die Trainerin der Nami-Budô-Kids, Melanie Keller, zeigte sich nach der Prüfung rundum zufrieden: “ Wir haben jetzt das zweite Mal Prüfungen in dieser Gruppe abgehalten und können mit den Ergebnissen sehr glücklich sein. Alle Kinder haben sich super entwickelt und eine klasse Leistung gezeigt”.Für die Kinder der Jiu-Jitsu Gruppe war es nicht die erste Prüfung, auf dem Weg zur großen Gürtelpüfung absolvieren sie bereits mehrere Zwischenprüfungen. Entsprechend routiniert liefen die Prüfungen der vier Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren ab, wie der Steppacher Dôjoleiter Daniel Miller erklärt: “Alle Prüflinge wussten immer, was sie zu tun hatten und haben alles gegeben. Auch die technische Ausführung der Techniken war heute sehr beeindruckend”. Die Prüfungen beginnen immer mit den Fallübungen, danach werden gemeinsam mit dem Partner oder der Partnerin die Techniken gezeigt. Hier stehen verschiedene Hebel, Würfe oder Festhaltetechniken auf dem Programm. In der Theorie werden zum Schluss noch Basiswissen über das Jiu-Jitsu behandelt, aber auch das Absetzen eines Notrufs.Nach getaner Arbeit erhielten Lian Schweinfort und Ilia Vossel ihre Urkunde zum Weiß-Gelb Gurt, Sarah Hörauf darf sich über Gelb freuen und Mathilda Karath wird ab sofort den orangenen Gürtel tragen. Damit sind die jungen Kampfkünstler auf ihrem sportlichen Weg einen großen Schritt weitergekommen und können nun neue Ziele in Angriff nehmen. Auch die Jiu-Jitsu Abteilung des TSV Steppach hat sich für das Jahr 2022 einiges vorgenommen. Neben unterschiedlichen Veranstaltungen und Prüfungen im Jugend- und Erwachsenenbereich, bei denen auch hohe Gürtelgrade in Angriff genommen werden, steht auch das 15-jährige Jubiläum der Abteilung an. Mit den zahlreichen Mitgliedern und Freunden der Abteilung soll dazu im Sommer ein großer Lehrgang stattfinden.