Fiesta Mexicana – Handballer auf dem Neusässer Stadtfest

An den erste beiden Juli-Wochenenden befand sich ganz Neusäß im Ausnahmezustand: Stadtfest war angesagt!

Natürlich waren auch die Handballer wieder traditionell mit ihremvertreten und die ganze Abteilung half zusammen, um frisch gekochtes Chili, Bier sowie Weizen vom Fass, selbst gemachten Erdbeerlimes und viele weitere flüssige Leckereien an den Mann und an die Frau zu bringen. Bei der feierlichen Eröffnung samt Umzug hielt Herrenspieler Lukas Mauritz stellvertretend die Fahne des TSV Neusäß hoch, bis es nur wenig später hieß: „O’zapft is!“ – ein Besuch von Bürgermeister Richard Greiner vor und hinter der Theke durfte dabei natürlich nicht fehlen. Und auch wenn das Wetter nicht immer optimal war, so fanden sich doch meist viele Gäste im weißen Handballer-Zelt ein. Ein Highlight war zweifelsohne das großeam Stand, denn hier versammelten sich am zweiten Wochenende zahlreiche ehemaliger Neusässer Handballspieler und -spielerinnen, um gemeinsam in Erinnerungen an sportliche Erfolge zu schwelgen.Unzählige Krüge Fassbier und zehn Liter eigenproduzierten Erdbeerlimes später wurde mit derauf der Bühne im Ägidiuspark auch schon der letzte Stadtfestsonntag eingeläutet. Erfreulicherweise waren gleich drei Handballmannschaften des TSV Neusäß unter den zu ehrenden Teams: Diewurden nachträglich für ihre Meisterschaft und den Aufstieg in die Bezirksliga in der Saison 2017/18 ausgezeichnet, diemit ihren Trainern Ulrich „UFo“ Fronza und Markus Oberle für ihre überragende Saison 2018/19, welche sie ebenfalls mit der Meisterschaft beenden konnten, und diehatte sich mit dem zweiten Platz in der Bezirksklasse Ost den direkten Wiederaufstieg in die Bezirksliga gesichert. Somit gingen die alles in allem sehr erfolgreichen Stadtfestwochenenden mit einem krönenden Abschluss für die Handballer zu Ende. Schön war’s, wir sehen uns wieder in zwei Jahren oder aber ab demin der Halle! Hossa, hossa!