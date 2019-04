Erneut Bayerischer Meistertitel für Johanna und Adrian

Neusäß : Vereinsheim TSZA |

…das Tanzmärchen geht weiter.



Am Samstag, den 13.04.19, machten sich Johanna und Adrian Gutschon vom Tanzsport- Zentrum Augsburg auf nach Weilheim, um ihren Bayerischen Meistertitel, den sie im Herbst vergangen Jahres in der D-Klasse ertanzt hatten, nun auch in der nächst höheren Leistungsklasse, der C-Klasse, zu verteidigen. Was schon einmal geglückt war, sollte auch in dieser Leistungsklasse wieder gelingen. Reicher an Turnierroutine und Erfahrung blieben trotzdem der nötige Respekt und die Anspannung vor einem Meisterschaftsturnier. Das freigesetzte Adrenalin gab zusätzliche Energie für den ersten Platz auf dem Siegertreppchen frei.Der Tanzerfolg geht damit weiter: Johanna und Adrian ertanzten in den vier vorgeschriebenen Wertungstänzen Samba, Cha Cha Cha, Rumba und Jive den Bayerischen Meistertitel 2019 in den Lateinamerikanischen Tänzen in der C-Klasse und stiegen mit dieser Leistung in die nächst höhere Leistungsklasse, die B-Klasse, auf. Hervorragend auf diese Meisterschaft vorbereit wurde das Tanzpaar von den Turniertrainern des Vereins, Christian Fahn und Monika Schiller, im wöchentlichen Turnierunterricht und in zahlreichen Privatstunden. Dazu kommen wöchentlich mehrere Stunden freies Training, das die beiden absolvieren. Dafür bietet das Tanzsport- Zentrum Augsburg mit Sitz in Neusäß erstklassige Trainingsbedingungen.Fleiß, Ausdauer und gute Nerven haben sich ausgezeichnet und der Wiederholungserfolg ist geglückt.