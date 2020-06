Die Herrenmannschaft hat nen Neuen: René Schnitzlein übernimmt Trainerposten bei Neusässer Handballern

Trotz der aktuellen Lage, die gerade Spiel- und Trainingsbetrieb lahmlegt und auch den TSV Neusäß coronabedingt zum Stillstand zwingt, nehmen die Veränderungen auf der Trainerposition bei der ersten Herrenmannschaft Fahrt auf. Raghvindra Hilsenbeck verabschiedet sich nach 18 gemeinsamen Monaten samt Aufstieg, denn er möchte sich nun wieder seiner Karriere als aktiver Spieler widmen. Doch da jedes Ende gleichzeitig auch ein Anfang ist, freut sich die Abteilungsleitung nun darüber, seinen Nachfolger bekannt zu geben: Ab sofort wird sich René Schnitzlein dem Team annehmen.

Schnitzlein, selbst ehemaliger Spieler in der 3. Liga (TSV Friedberg), war bisher im Jugend- sowie Aktiven-Bereich von der Bezirksklasse bis zur Bayernliga im schwäbischen und oberbayerischen Raum als Trainer tätig und kann daher auf einen enormen Erfahrungsschatz zurückgreifen.

Abteilungsleiter Max von Schönfeldt zeigt sich äußerst glücklich über diesen Fang: „Wir sind sehr stolz, René nun in unserem Trainerteam zu haben. Darüber hinaus sind wir davon überzeugt, dass er durch sein handballerisches Verständnis unsere erste Herrenmannschaft in der bevorstehenden Saison optimal aufstellt, um die gesteckten Ziele zu erreichen. Aufgrund der aktuellen Lage bleibt abzuwarten, wie sich der Ablauf der Punktspiele oder der Trainingseinheiten in Zukunft gestalten wird. Die zukünftige spielerische sowie körperliche Leistung unserer Spieler hängt schließlich davon ab, wie viel Zeit sie haben und wie intensiv sie sich auf die Saison vorbereiten können. Von Regierung und Verband erwarten wir hierbei ein Konzept, das uns Planungssicherheit in allen Bereichen des Spielbetriebs geben kann.“Ich kenne aus meinen diversen Trainer- und Schiedsrichtertätigkeiten den TSV schon sehr lange und habe aufmerksam den Weg der Mannschaft begleitet. Daher finde ich, dass es eine spannende Aufgabe ist und der TSV mit seiner jungen Mannschaft auch Potenzial hat, sich zu etablieren und sich durchaus auch einmal für höhere Aufgaben zu qualifizieren.Die Abteilungsleitung ist sehr engagiert und war in den Gesprächen mit mir äußerst offen, was ich sehr geschätzt habe. Ich habe somit einen guten Eindruck und hoffe, dass wir die gegenseitige Erwartungshaltung erfüllen.An erster Stelle steht für mich das Soziale: Wir müssen ein noch stärkeres Team werden, als es das bisher schon war. Der Zuschauer soll merken – auch wenn es mal nicht so gut läuft –, dass da 14 Mann auf dem Feld und ein paar „Unwichtige“ mehr auf der Bank sind, die alles dafür geben, erfolgreich zu sein. Jeder sollte auch das Verständnis für das Mit- und Füreinander haben, denn es kann mal vorkommen, dass man nicht 60 Minuten auf der Platte steht, weil es dafür eben Gründe gibt.Spielerisch möchte ich, dass wir Standards implementieren und mit der Mannschaft Systeme (Angriff und Abwehr) entwickeln, damit wir entsprechende Entscheidungshilfen an der Hand haben, um erfolgreich zu sein.Die Mannschaft und einzelne Spieler sollen kreativ sein und sich mit Spaß weiterentwickeln. Fehler zu machen ist erlaubt, ein zweites Mal denselben Fehler machen ... na ja.Und es gibt immer zwei Möglichkeiten, erfolgreicher zu sein: entweder früher loslaufen (aber natürlich regelkonform) oder schneller als der Gegner sein (mental und physisch).Als Erstes werde ich mich mit der Mannschaft aufgrund der derzeitigen Situation virtuell und anschließend in Kleingruppen treffen, um die Ziele der Einzelnen und der Mannschaft zu definieren.Daran werden sich der Trainingsplan und mögliche Testspiele etc. orientieren.Wir werden die Handlungsanweisungen von DHB und BHV entsprechend einfließen lassen und hoffen, dass wir noch genügend Hallenzeiten für eine gute Vorbereitung erhalten, damit wir gesund und zuversichtlich in die Saison gehen. Der Start der neuen Saison steht leider noch in den Sternen.Sollte alles gut gehen und stehen entsprechende Hallenzeiten zur Verfügung, hoffe und denke ich, dass die Saison Anfang Oktober startet.Wenn die Mannschaft mitzieht, sollte ein gesicherter Mittelfeldplatz durchaus möglich sein.Abschließend wünscht die Abteilungsleitung René Schnitzlein einen guten Start beim TSV Neusäß, dass er und die Mannschaft schnell zusammenfinden und schon bald gemeinsam für die kommende Saison trainieren können.