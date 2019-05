Der TSV Steppach verlängert mit Trainerteam

Jürgen Rössle, Stefan Sieber, Matthias Brandl und Matthias Weilbach setzen Ihre erfolgreiche Arbeit fort.Zu Beginn der Vorbereitung, waren regelmäßig ca. 30 Spieler im Training, eine Beteiligung die es beim TSV noch nie davor gegeben hat.Aufgrund dieser Trainingsbereitschaft und dem vor 3 Jahren begonnen Umbruch, kann das Team den Durchmarsch von der B-Klasse in die Kreisklasse schaffen. Erwähnenswert dabei ist, dass dieser Erfolg fast ausschließlich mit dem eigenen Nachwuchs erreicht wurde. Die Jugendarbeit der letzten 10 Jahre beim TSV und der JFG Schmuttertal 07 zahlen sich nun aus. Einen großen Anteil hat hierbei auch Jürgen Rössle. Er war von Anfang an dabei und betreut/trainiert einige Jungs schon seit ca. 12 Jahren!!!! Das gesamte Trainerteam hat einen Bezug zum TSV / JFG, Stefan Sieber und Matthias Brandl trainierten diverse Jugendteams und Matthias Weilbach spielte in der Jugend des TSV. Um diesen Erfolg auf gesunde Beine zu stellen und damit er noch möglichst lange anhält, stellt sich die Fußballabteilung organisatorisch neu auf. Bei der Jahreshauptversammlung der Fußballabteilung am Donnerstag den 23.05.2019 (20.30 Uhr im Sportheim der Fußballer) stehen Neuwahlen an.Wir möchten alle Mitglieder und Interessierte dazu recht herzlich einladen.