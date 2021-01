Catering-Chefin der Neusäßer Handballer wird vom Deutschen Handballbund geehrt

Die Abteilungsleitung der Handballer des TSV Neusäß dachte sich damals, das ist die Gelegenheit, um endlich einmal unserer Catering-Chefin Renate Baiter, öffentlich zu danken.Denn so manch einer weiß wahrscheinlich gar nicht, was unsere Renate an einem gewöhnlichen Heimspieltag im Hintergrund so alles leistet …Je nach Anzahl der Heimspiele steht sie nämlich schon früh morgens in der Küche und bereitet zahlreiche Fleisch-, Wurst- und Käsesemmel vor. Auch Vollkornsemmel und Butterbrezeln sind im Angebot. Mit viel Liebe wird jeder Semmel mit einem frischen Salatblatt garniert, die Wurstsemmel werden zur Ergänzung noch mit Essiggurken-Streifen belegt.Der Zeitaufwand alleine hierfür beträgt zwischen 3-5 Stunden. Nicht zu vergessen, daß sie zuvor noch alles einkaufen muß. Abends bekommt Renate die leeren Transport-Boxen mit dem verschmutzten Geschirr zurück und muß dies dann natürlich auch noch alles reinigen.Renate ist seit über 10 Jahren für das Catering bei den Heimspieltagen der Neusäßer Handballer verantwortlich.Aus dem üblichen Kaffee- und Kuchenverkauf wurde im Laufe der Jahre ein reichhaltiges Angebot. Heute sind ihre Schnitzel- und Fleischpflanzerl-Semmel weit über die Grenzen von Neusäß hinaus bekannt und beliebt.Begonnen hat Renate ihre Tätigkeit, als ihr Sohn in der D-Jugend Handball spielte.Der Junge wurde älter, hörte mit Handballspielen auf, aber Renate blieb uns treu … bis heute!Mit dem aus dem Speisen-Verkauf erwirtschafteten Gewinn fahren unsere Handball-Jugendmannschaften u. a. seit Jahren am Saisonende in das vereinseigene Berghaus nach Wiederhofen im schönen Allgäu und verbringen dort unvergessliche Wochenenden. Außerdem besuchen unsere Teams 1x pro Jahr ein Handball-Spitzenspiel in der weiteren Region (Handball-Bundesliga oder Nationalmannschaft). Ohne Renates unermüdlichen Einsatz wären diese Ausflüge für die Spielerinnen und Spieler nicht möglich!Vor kurzem gab es nun endlich Post vom Deutschen Handball-Bund! Gerne hätten wir Renate vor einer vollbesetzten Tribüne diese Urkunde persönlich überreicht. Leider ist dies zur Zeit nicht möglich. Jedoch wollen wir es keinesfalls versäumen, dieses Ereignis öffentlich zu machen.Wir gratulieren Renate ganz herzlich zu dieser tollen Auszeichnung!Leider gibt es Renate’s Leckereien nicht als „To-Go-Produkte“, aber wir hoffen, daß wir uns alle irgendwann wieder in der Halle treffen und ihr exzellentes Catering genießen können!