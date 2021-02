Altpapiersammlung am Samstag 06.03.2021

Die Fußballer bitten die Bürger Ihr Papier/Cartonagen auf dem Parkplatz am Sportzentrum (Ulmer Straße 86) in der Zeit von 9.00 – 13.00 Uhr abzugeben.Bei der Abgabe besteht Maskenpflicht!Für ältere oder hilfsbedürftige Bürger bieten wir einen Abholservice an. Unter der Mobilnummer +49 172 865 62 40 können Sie, unter Angabe von Namen und Adresse, die Abholung beantragen. In diesem Fall das Papier/Cartonagen, wie gewohnt bis 9.00 Uhr an den Straßenrand stellen. Wir holen es dann ab!Die Abholung bitte nur in wirklich notwendigen Fällen beantragen, da wir aufgrund der Einschränkungen nur mit einem Auto/Haushalt kommen können! Vielen Dank für Ihr VerständnisBitte unterstützt unseren Verein, wir können dies gut gebrauchen!