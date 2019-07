3. Hobbyturnier beim TSV Steppach

Das Turnier beginnt am Freitag den 19.07.2019, um 18.00 Uhr. Gespielt wird auf zwei Kleinfeldern, in 2 Gruppen mit Halbfinale und Endspiel.In der Championsleague spielen die Neusäßer Allstars, die Steppacher Oldies und die Streetworker vom Staatlichen Bauamt Augsburg. Der letztjährige Titelverteidiger, die Coaches der JFG treten zusammen mit den Paukern vom Justus-Liebig-Gymnasium und den Burningstars von der FFW Steppach in der Euroleague an.Das Teilnehmerfeld verspricht spannende Spiele, geleitet werden sie von unseren Schiedsrichtern Artur Alt und Oli Schuhmacher.Über einen zahlreichen Besuch freuen sich die Organisatoren vom TSV Steppach.Für Essen und Getränke ist gesorgt!!!! Nach dem Turnier wird der DJ Manne für die musikalische Umrandung des Abends sorgen.Wir freuen uns auf Euch!!!