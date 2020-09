Neusässer Künstler liefert Bild für Markkleeberger Kunstwinkel 

Der Künstler Klaus Konze, langjähriges Vorstandsmitglied des Kulturkreises Neusäß und ausgezeichnet mit zahlreichen Kunstpreisen – darunter auch der Neusässer Kunstpreis – gestaltete das 80x80 cm große „Mosaikstück“ für Neusäß. Sein Bild trägt den Titel „Sommertag“ und zeigt eine Landschaft mit sommerlich-warmen Farben in Acryl. Damit das Kunstwerk auch der Witterung standhält, wurde es mit einem UV-beständigen Mattlack versiegelt. Die 24 Einzelbilder werden ein Jahr lang in Markkleeberg zu sehen sein, danach werden sie für einen guten Zweck versteigert.Die in Neusäß in der Philippuskirche gastierenden Markkleeberger Kirchenmusiker erklärten sich bereit, das Kunstwerk über einen kleinen Umweg in die Schweiz und den Schwarzwald (wo sie weitere Konzerte gaben) mit in ihre Heimat zu nehmen. Kommendes Wochenende wird das Kunstwerk zusammen mit 23 anderen Mosaikstückchen beim Kunstwinkelfest in Markkleeberg feierlich enthüllt.Zwischen dem Kulturkreis Neusäß e.V. und Markkleeberger Künstlern gibt es immer wieder Austausch in Form von Ausstellungen oder anderen Kunstaktionen.