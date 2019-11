Neusässer Friedensnacht

Am Vorabend des Volkstrauertags wurde der gefallenen Soldaten und der Opfer der Weltkriege wie auch der Opfer jüngerer Gewaltdelikte und der Menschen, die ihr Leben im Einsatz für ihre Mitbürger lassen mussten, gedacht.In einem ökumenischen Gottesdienst wurde für jeden Stadtteil ein Licht entzündet, das als Friedenslicht in einer Laterne mit den jeweiligen Trauerkränzen zu den Kriegerdenkmälern in die Stadtteile gebracht wurde. Auf dem Kirchenvorplatz St. Ägidius sprachen dieses Jahr Bürgermeister Richard Greiner sowie erstmals Oberbürgermeister Karsten Schütze (Partnerstadt Markkleeberg), die musikalische Umrahmung übernahm wieder die Stadtkapelle Neusäß.