Losamol kommt nach Neusäß und wir verlosen dafür Freikarten!

werden Stimmung in diebringen! Ihren Mix aus Allgäuer Mundart und Reggae präsentieren sie amMit ein bisschen Glück könnt ihr dafür Karten gewinnen! Im Verlosungstopf sind. Ihr wollt mitmachen? Dann klickt bis zum 30. September 2019 auf „Mitmachen“. Die Gewinner werden am 1. Oktober hier auf myheimat per interner Nachricht über ihren Gewinn informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos gibt es hier