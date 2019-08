LOSAMOL: BergLeit-Tour – das 5. Album

Neusäß : Stadthalle |

Reggae gemixt mit Allgäuer Mundart, Musiker unter MARTIN FOLGMANN



Zum Stadtfestauftakt gab es einen bravourösen Paukenschlag, den eine Bläserformation lieferte, 11 Jungs, aus dem Allgäu, mit einem Mix aus Dialekt und gepflegtem südländischen Reggae. Wie rasch diese explosive Mischung zündet, spürten zahllose Besucher aus nah und fern am eigenen Körper. Dass viele aus dem Publikum auf den Bänken, ja sogar auf den Tischen ausgelassen mit der Band tanzten, gab es bisher noch nie beim Stadtfest. Ein Losamol-Konzert ist mehr als nur ein Konzert. Publikum und Band verschmelzen zu einem gemeinsamen Event – das Erfolgsrezept ging in beide Richtungen auf. Das begeistert mitgehende und mittanzende Publikum wurde belohnt mit einer einstündigen und dennoch als zu kurz empfundenen Zugabe. Folgerichtig steht nun eine Zugabe in der Stadthalle Neusäß an. Um die Begeisterung der Fans nicht auszubremsen, gibt es, wie in den meisten Hallen, vorne Platz zum Tanzen, und hinten zum Sitzen, je nach gusto.



Mit gutem Grund stieg Losamol in den 8 Jahren seit der Gründung zu einer der erfolgreichsten Livebands der Region mit über 1000 Auftritten auf, zumeist ausverkauft, in Bayern, Österreich und selbst im Norden. In Karlsruhe begeisterten sie 45.000 Leute, wie auch auf zahlreichen Festivals vom Bodensee bis nach Hamburg und dem österreichischen Woodstock, auf der Brass Wiesn oder beim Theatron in München, und nun erstmals in der Stadthalle Neusäß. Wer mitfeiern will, sollte daher nicht lange warten mit dem Ticketkauf.