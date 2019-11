Weihnachtsmarkt in Neusäß

Dieses Jahr neu – die NikolauspostAuch der Nikolaus besucht an allen Tagen der Adventswochenenden wieder die Budenstraße und verteilt Gaben an die Kinder. Einen Brief oder Weihnachtswünsche können die Kleinen in der Nikolauspost abschicken und sich auf eine Antwort vom Nikolaus freuen. Zaubervorführungen sorgen für magische Momente in der Remboldstraße. Zwischendurch kann man am lauschigen Weihnachtsmarktfeuer verweilen oder die Schäfchen mit ihren jungen Lämmern in der Lebenden Krippe beobachten.Für weihnachtliche Stimmung sorgen Standkonzerte an verschiedenen Plätzen, die von Posaunenklängen bis hin zu Soulmusik verschiedenste Stilrichtungen darbieten.Konzertprogramm:Freitag, 06.12.19.00 Uhr Gospelchor Salvation20.00 Uhr Posaunengruppe der Gersthofer Musikschule „Bone Ton“Samstag, 07.12.19.00 Uhr „SoWhat“ – Fröhliche WeihnachtenSonntag, 08.12.16.00 Uhr Stadtkapelle Neusäß17.00 Uhr Jugend- und Kinderchor St. Ägidius18.30 Uhr MOM BEE – Voice of SoulSamstag, 14.12.18.30 Uhr Stadtkapelle Neusäß e.V. – „die Spätzünder“Sonntag, 15.12.15.30 Uhr Jugendblasorchester der Sing- und Musikschule Neusäß16.00 Uhr Stadtkapelle NeusäßSamstag, 21.12.19.00 Uhr Posaunengruppe der Gersthofer Musikschule „Bone Ton“Das gesamte Programm finden Sie online unter www.neusaess.de/weihnachtsmarkt oder im Programmflyer, der im Einzelhandel und im Rathaus ausliegt.Öffnungszeiten:Freitag und Samstag jeweils von 16 bis 21 UhrSonntag von 14 bis 20 Uhrjeweils an den Adventswochenenden von Freitag bis Sonntag.