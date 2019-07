Verlosung: Freikarten für "1984" in der Stadthalle Neusäß zu gewinnen!

berühmten Romanführt das a.gon-Theater in derdas gleichnamige Schauspiel auf.Ihr wollt erleben, wohin die totale Überwachung führen kann? Dann kommt amin die Stadthalle Neusäß. Für die Aufführung verlosen wir in Zusammenarbeit mit dem Kulturbüro NeusäßIhr wollt gewinnen? Dann klickt bis zum 25. August 2019 auf "Mitmachen". Die Gewinner werden am 26. August hier auf myheimat per persönlicher Nachricht informiert. (Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)Weitere Infos zum Stück bekommt ihr hier